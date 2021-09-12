لقاء لجمعية أهالي الطلاب في الخارج مع الحاج حسن وحمادة للبحث في تنفيذ الدولار الطالبي

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عقدت اليوم جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لقاء مع كتلة "الوفاء للمقاومة" ممثلة برئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن والنائب الدكتور إيهاب حمادة في مكتبها ببعلبك.



وعرض المجتمعون "تلكؤ وتمنع الكثير من المصارف عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي واستبدادها في حجز الرواتب وعدم دفع منح التعليم لمستحقيها" وقرروا ما يلي:

- تعديل القانون 193 بإضافة بند جزائي عليه يلزم المصارف تنفيذه، والعمل على تجديده للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

- تقديم تقرير تقييمي مفصل من الجمعية عن المصارف والطلاب الذين لم يستفيدوا ومتابعة الدعاوى من قبل قضاء العجلة للبت بها حرصا على مستقبل آلاف الطلاب.



ووعدت "الكتلة" بالتحضير للقاء يحضره عدد من النواب ويضم رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف وجمعية أهالي الطلاب للحصول على لوائح بأسماء المستفيدين من الطلاب وغير المستفيدين عن العام الدراسي 2020/2021 وإجراء المقتضى.



وإذ تعهدت الجمعية أمام أبنائها أنها "لن تترك طلابها لقمة سائغة لجشع المصارف واستغلالها لهم، وستتابع البت بالدعاوى مع قضاء العجلة لإعطاء كل ذي حق حقه"، دعت كل الكتل النيابية إلى "الوقوف معها في مطالبتها تنفيذ قانون الدولار الطالبي وهي تعولِّ على دور المجلس النيابي في إنصاف الطلاب اللبنانيين في الخارج".