مستشفى رفيق الحريري: 17 حالة حرجة وحالتا وفاة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 17 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 241.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1326.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.

- حالات وفاة: 2.



وأشار الى ان "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182".