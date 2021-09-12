وزير السياحة للـtayyar.org: كنت ولا أزال وسأبقى مستقلاً.. والسياحة وزارة سيادية

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أكد وزير السياحة وليد نصار للـtayya.org أنه ليس الثلث المقنّع في الحكومة كما يحاول البعض أن يصفه، وقال:"أدائي دائماً وفاقي وعلى علاقة طيبة مع الجميع وأنا مستقل ...كنت، ولا أزال وسأبقى مستقلا". وأضاف:"أعتبر أن الوزارة اليوم هي فريق عمل واحد وفي حال حصل أي تباين أو خلاف حول أي موضوع سأسعى لأن يحل من دون تصويت وبطريقة توافقية، وموضوع الثلث المعطل والمقنّع ليس منهجنا ولن يكون عملنا هكذا لان ال24 وزيراً هم من حصة فخامة الرئيس ودولة الرئيس في آن". واعتبر نصّار أن الأوضاع التي نمرّ بها والاستحقاقات التي نعيشها تحتّم على الجميع مسؤوليات كبيرة لذلك سيكون عنوان العمل الحكومي "الانتاج والاصلاح" أي السير بكل الاصلاحات لاعادة الثقة بلبنان. وقال:"ما حدا من المواطنين بالو اليوم بالثلث أو غيره، الهم اليوم ينصب على كيفية الخروج من المأزق".

نصار أكد لموقعنا في الشق السياحي انه يرى أن السياحة هي وزارة حيوية وهي وزارة سيادية، لافتاً الى أن السياحة ليست فقط مطاعم وفنادق على رغم أهميتها إنما السياحة تبدأ في مطار بيروت وأكثر من وزارة معنية بتطوير السياحة في لبنان منها وزارة الأشغال وأيضاً وزارة الصحة وغيرها.

ولفت نصار الى أن التسليم والتسلم سيكون نهار الاثنين المقبل وسيوجه بعدها دعوة فورية للمجتمع المدني المعارض، لأنه يعتبر أن المعارضة يجب أن تكون بناءة وليس فقط معارضة بالسياسة. وختم بالقول:"أنا أصلا معارض للفساد ولسوء الادارة والهدر... وللاصلاح يجب ان يكون هناك خطة عمل عملية غير صورية وهذا ما سأقوم به".