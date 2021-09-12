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حرب بعد زيارته الرئيس عون: ما ينتظر فاسدي لبنان، أيامٌ سوداء ليست أبداً ببعيدة

12
SEPTEMBER
2021
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كتب الاستاذ جورج حرب على صفحات التواصل الاجتماعي يقول:

"البارحة، عند الساعة١١ صباحاً، دخلتُ إلى مكتب الرئيس ميشال عون، واستقبلني بلطافة أبويّة واضحة مطمئنّاً وسائلاً.
خلال حديثي عن الخلل الدستوري المقصود لاجترار الازمات، أبدى ملاحظات يعجز عنها أكثر باحثي لبنان دقةً، وخلال حديثي عن اللبنانيين وتاريخهم المتوازي مع المعاناة والقهر، أبدى ملاحظته بتحبّب أنيق أن المعاناة المتأتية من سوء الخيارات عند الأشخاص تُسمى ارتكاباً بحق أنفسهم، وخلال حديثي عن الحكومة العتيدة اذا ما كانت ستقوم بلبنان الى ما يطمح ونطمح إليه، قال لي أن ما كان مستحيلاً من قبل سوف يصبح واقعاً، مالياً ومصرفياً وقضائياً مع بعض التفاصيل التي لا ينفع عرضها الآن.
عرفتُ حينها وأنا أراقب شخصية هذا الرجل، أن الشهادات التي صدّرها له التاريخ، وأن عناده الذي صبغته بها حياة غدرت به، وثقته الآتية من شعبٍ لم يتركه يوماً، ومناقبيته وجرأته وهمّته، أساسها من بزّة عسكرية لا يزال يلبسها تحت بزة رسمية وربطة عنق رمادية، كما عرفتُ أن ما ينتظر فاسدي لبنان، أيامٌ سوداء ليست أبداً ببعيدة."

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