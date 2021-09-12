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هذا ما يحمله طقس بداية الأسبوع

12
SEPTEMBER
2021
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل، وفي الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32 ).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية فترة قبل الظهر كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الثلاثاء:قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب على المرتفعات في الفترة المسائية واحتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي ليلا.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات في الفترة المسائية واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب في الفترة الصباحية والمسائية.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,18 ساعة غروب الشمس: 18,51 .

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