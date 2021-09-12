وفد من "التيار" في جبل محسن... وتأكيد على المزيد من التعاون ودعم مطالب "المنطقة" عملاً بتوجيهات باسيل

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زار وفد من "التيار الوطني الحر"، مقر "الحزب العربي الديمقراطي" في جبل محسن في طرابلس، وضم الوفد مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في "التيار" المحامي رمزي دسوم، منسق هيئة قضاء طرابلس عمر شما، مسؤول العلاقات العامة في "الهيئة" وجيه علم الدين، والصحافي حسان الحسن. وكان في إستقبالهم رئيس المكتب السياسي في الحزب المحامي رامي حمود وكل من عضوي "المكتب" حسان وعلي سليمان.

وجرى التداول في "الأوضاع العامة والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد"، وأعرب المجتمعون عن "تفاؤلهم بتشكيل الحكومة"، آملين أن "تنتشل البلاد والعباد من الأزمة الراهنة". وأكد الجانبان على تعزيز التواصل والتنسيق.

وأثنى دسوم بدوره على حسن التنسيق القائم والمستمر بين "التيار " و"الحزب العربي" في أكثر من مجال، مؤكداً إستمرار دعم "التيار" لأهالي منطقة جبل محسن، وعموم أبناء طرابلس وسواها، في تحقيق مختلف مطالبهم المحقة، خصوصاً الإنمائية منها والخدماتية في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد، عملاً بتوجيهات رئيس "التيار" المهندس جبران باسيل.