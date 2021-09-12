عناوين الصحف ليوم الأحد 12 أيلول 2021

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النهار: الحكومة في المواجهة الفورية مع الكارثة والشكوك الواسعة

الديار: وعود أميركية باستثناءات من «قيصر» ودعم فرنسي وصمت سعودي وانفتاح على دمشق



الأنباء الكويتية: الجلسة الحكومية الأولى الإثنين والانطلاقة خلال شهر.. وماكرون يعتبرها «خطوة لا غنى عنها» وواشنطن ترحب

حكومة «فرانكوفونية» بنكهة «الزعفران».. وثلثان معطلان لعون وللبنك الدولي!



الشرق الأوسط: فرنسا: تشكيل حكومة جديدة في لبنان مرحلة أولى للتعافي



الوطن السورية: وسط أجواء تفاؤلية.. بيدرسون يغادر دمشق اليوم إلى بيروت ومنها للسعودية … المقداد: «الدستورية» سيّدة نفسها والشعب السوري صاحب الحق الحصري بتقرير مصيره