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الديار: «واشنطن فري بيكون»: إدارة بايدن سترفع الكثير من العقوبات عن سوريا من أجل وصول الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

12
SEPTEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أعلن أمس موقع صحيفة «واشنطن فري بيكون» ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن سترفع الكثير من العقوبات عن سوريا من أجل وصول الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان، وهذا ما سيناقشه الكونغرس خلال الأيام القادمة.

 

وتضيف المصادر، ان كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن التواصل مع جميع الدول العربية مؤشر إيجابي يرمز إلى بداية مقاربة مختلفة للعلاقة مع سوريا، وهو قادر على تدوير الزوايا لمصلحة العلاقة بين البلدين.

 

وتكشف المعلومات ان الرئيس ميقاتي هو من نصح العديد من زواره منذ فترة بقراءة مقالات صحيفة «فورين بوليسي» الأميركية عن تطور العلاقات بين سوريا وأميركا، حتى أن الرئيس الأسد كشف للوفد الدرزي الذي زاره مؤخرا عن رسائل أميركية وموفدين إلى دمشق رابطا عودة العلاقات بالانسحاب الأميركي الشامل من بلاده. كما ان الانفتاح السعودي على سوريا لا يحتاج إلى براهين في ظل التسهيلات الكبيرة للدولة السورية من الرياض وتخفيف اعباء الحصار الاقتصادي عنها، وهذا َالطريق بدأته الإمارات منذ سنوات، والاردن سلكه مؤخرا مع ارتفاع حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين عبر معبر نصيب. اما الرئيس المصري فقال لمسؤول لبناني «إن صمود دمشق منع سقوط القاهرة، ولو شعرنا يوما أن دمشق ستسقط بيد الاخوان المسلمين لكان الجيش المصري جاهز للتدخل فورا».

 

هذا بالإضافة إلى وصول بواخر النفط الإيرانية بشكل منتظم إلى بانياس مؤخرا، مما يؤكد غض نظر اميركي عن تطبيق قيصر ستستفيد منه حكومة ميقاتي حتما، وعندئذ لن يشكل التقارب مع سوريا اي احراج لميقاتي داخليا وعربيا ودوليا، وهذا يفرض فتح الحدود بين البلدين.

 

وكان وزير الداخلية في حكومة حسان دياب محمد فهمي قد تواصل مع وزير الداخلية في الحكومة السورية من أجل فتح الحدود، وقد أنجزت كل الإجراءات لذلك، ويبقى الموعد المطلوب للتنفيذ مرهونا بحكومة ميقاتي واقدامها على هذه الخطوة.

الديار
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