living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ويبقى ميشال عون (بقلم ليليان راضي)

12
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بين التنظير الإعلامي والتحليل السياسي لطارئين في الكار التلفزيوني وطامحين لجوع الشهرة المتخم، ضاع اللبنانيون وهم يترقبون يومياً اخبار التشكيلة الحكومية "ويتحزرون" اذا كانت "قمحة" او "شعيرة"، فدخل المواطن رغماً عنه بازار التحليل والتنبؤ واستقراء الغيب يدّل هذا على ان روح اللبناني باتت معلّقة بتشكيل الحكومة التي يأمل منها ان تضع حداً لمعاناته اليومية المتراكمة منذ سنتين نتيجة الفساد المستشري منذ ثلاثين سنة بسبب سوء السياسات الحكومية .


وحده رئيس الجمهورية ميشال عون بقي متوازناً ومتماسكاً ومتفائلاً ومدركاً لا ينتظر علم الغيب ولا علم التبصير لأنه يكاد يكون الوحيد من بين هذه الطبقة السياسية التي تملك قرارها الحر وبالتالي تملك توقيت الحلول المناسبة وتحفظ احترام الدستور في الوقت عينه.


من يراقب مسار الحملات الإعلامية منذ تسلّم ميشال عون سدة الرئاسة وذروتها منذ ثورة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ المزعومة والتحوير والتضليل الإعلامي اللذان تمارسهما بعض وسائل الإعلام يخيّل الى اي مراقب للأحداث ان الرجل سيقوم بحزم امتعته ويغادر قصر الرئاسة الذي لم يجلب لعون سوى "وجعة الراس" "والهّم" "والغم". لكن ميشال عون وفي عزّ الهجوم عليه يصّر على بث التفاؤل في نفوس اللبنانيين عموماً والعونيين خصوصاً.


ففي بداية الحملات المكثفة ضعفت الى حدٍ ما اعصاب مناصريه وان لم يتخلوا عن تأييده ومناصرته في الأوقات المرّة قبل الحلوة وتسلّل الخوف الى قلوب البعض منهم مخافة ان تنال الشتائم والإنتقادات والحملات من هالة الرجل وتاريخه. لكن مع توالي الأحداث وثبات مواقف الرئيس عون وعزيمته "وقوة ركابو" تمدّد هذا التفاؤل والإيمان من جديد وبقوة اكثر من ذي قبل الى نفوس العونيين الذين تبيّن وان لوت اغصانهم قليلاً في مرحلةٍ ما فإنهم لا ينكسرون ولن ينكسروا لأن اوجاعهم وان نالت منهم قليلاً الا انها في نهاية الجلجلة تصقلهم كما تصقل النار الذهب فيعودون اكثر بريقاً ووهجاً وجمالاً.
اثبت العونيون ومعهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انهم من طينة الرجال الرجال المعجونون بالوفاء والإخلاص لا تغرّهم الأموال ولا تنال من عزيمتهم مقدمات الأخبار الموبوءة ووقت الحقيقة والجد لا يبقى في الميدان غير حديدان "جبران" للطلب منه التدخل للتسهيل كونه يتقن قراءة "الممحي" وابداء المرونة حيث يجب والشدّة حيث تدعو الحاجة وهذا ما حصل في عملية تشكيل الحكومة.


نجح عون ومعه التيار في رفع ذريعة التعطيل عنه ووقّع حكومة العهد الأخيرة التي قد تكون المدماك لترشيد ذهنية حكم مقبل وتفعيل اي عهدٍ قد يأتي لاحقاً تاركاً من خلفه شاشات فارغة وتحليلات خنفشارية يجهد اصحابها في اصطياد ثلث معطّل طائر من هنا او ثلث ضامن مضمر من هناك وهو يكمل عهده يحلّق عالياً فوق تفاهات البعض منهم وتحليلاتهم اللي "بتسوّد الوّج".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout