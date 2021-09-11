ادمون ساسين في ردٍ عنيف:" انت في سقطة مهنية وأخلاقية وانسانية!"

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رد مراسل ال lbci ادمون ساسين على تغريدةٍ للمحامي يدعى ميشال فلاح منتقداً بطريقة ساخرة وزير الشؤون الإجتماعية وشكله الخارجي هكتور حجار والتي جاء فيها " تحية للعهد اللي اختار وزير من دير الصليب..

شو حلو الواحد يكون وفِيّ لاصحابو؛"،



فما كان إلا أن رد عليه ساسين قائلاً :" بدك تنتقد مضمون كلامو انت حر،

بدك تنتقد تغريداتو ومواقفو انت كمان حر،

بس بدك تتهكم وتتنمر على شكل الانسان

وبدك تنال من الكرامة والقيمة الانسانية لمرضى يعانون من حالات نفسية خاصة فانت مش حر.

انت في سقطة مهنية وأخلاقية وانسانية.

التراجع عن التغريدة وازالتها مش عيب."