أميّة عبد الواحد خرجت ولم تَعُد، هل تعرفون مكانها؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

أمية خالد عبد الواحد (من مواليد عام 1995، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 9-9-2021 منزل ذويها الكائن في بلدة ببنين - عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، التّوجّه إلى مخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال بغرفة عمليات سرية حلبا على الرقم: 693861-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.