وفد من المؤتمر الشعبي اللبناني يلتقي العميد مصطفى حمدان وقيادة المرابطون

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زار وفد من قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني برئاسة مسؤول العلاقات السياسية في المؤتمر المحامي كمال حديد

امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان.

وضم الوفد رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا الدكتور محمد حمدان ومسؤول بيروت في المؤتمر الدكتور عماد جبري، بحضور أعضاء من الهيئة القيادية للمرابطون.

وثم خلال الإجتماع البحث في الأوضاع السياسية والاجتماعية المتردية التي تعصف بالبلاد بفعل ممارسات التركيبة السياسية الحاكمة التي عبثت بالدستور والقوانين وشكلت منظومة عرفية مرتكزة على تقاسم المصالح والمغانم ومحاصصة المناصب واوصلت البلاد الى حال الانهيار الشامل الذي يشل محاولات الإنقاذ التي لن تتحقق الا بإعادة الاعتبار للدستور الذي ينص على تكوين مجلس نيابي خارج القيد الطائفي مع مجلس شيوخ يمثل الطوائف مجتمعة وذلك من خلال أقرار قانون انتخابات عادل ونزيه يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة او عبر دوائر موسعة مما يؤدي لتكامل النسيج الوطني وينتج سلطة وطنية بديلة لكونفدرالية الطوائف الحاكمة.

وتوجه المجتمعون بتحية الاعزاز والاكبار للأسرى الفلسطينين المجاهدين الابطال الذين انتزعوا حريتهم من السجان الصهيوني الغاصب باختراق الاسوار والاسلاك وكسروا بحريتهم منظومة الامن الصهيوني الغاشمة والغشيمة.