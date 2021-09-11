السفيرة الفرنسية: تأليف الحكومة يشكل المرحلة الأولى والأساسية لتعافي لبنان

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غردت السفيرة الفرنسية آن غريو عبر "تويتر": "بعد 13 شهرا من الشغور، يشكل تأليف الحكومة المرحلة الأولى والأساسية لتعافي لبنان. من الملح الآن البدء بالعمل".



أضافت: "‏يتطلب الوضع المأساوي في البلد التزاما بناء من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان ومن أجل كافة اللبنانيين".



وتابعت: "أيها الأصدقاء اللبنانيون الأعزاء، تبقى فرنسا ملتزمة إلى جانبكم وستتأكد من أنه سيتم تلبية حاجاتكم والتجاوب مع تطلعاتكم من خلال أعمال ملموسة. ميدانيا، سأظل أحرص على ذلك وسأواصل العمل معكم وإلى جانبكم".