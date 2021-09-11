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12 مليار ليرة سورية لتأهيل خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سوريا

11
SEPTEMBER
2021
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ذكر وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الجزء المدمر من خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سوريا تتجاوز الـ12 مليار ليرة سورية بمدة تنفيذ تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

وأشار الوزير الزامل في تصريح لوكالة “سانا” إلى أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال تخريب من قبل الإرهابيين على مسافة 87 كم، بدءاً من الحدود الأردنية السورية وحتى منطقة دير علي، مبيناً أن هذه المسافة جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي جنوب دمشق على طول 144.5 كيلومتراً.

 

ولفت الزامل إلى أن الأضرار شملت تدمير نحو 80 برجاً تتجاوز تكلفتها نحو 6.9 مليارات ليرة وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كم من الأمراس تتجاوز تكلفتها الـ4.5 مليارات ليرة إلى جانب الحاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل، تصل تكلفتها إلى 620 مليون ليرة، مؤكداً وجود صعوبة في تأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيل الخط بسبب الحصار الجائر المفروض على سوريا.

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