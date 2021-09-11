بيان لمستشار رئيس الجمهورية ردا على ما ورد في المقابلة التي اجرتها النائبة السابقة السيدة بولا يعقوبيان

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صدر عن مستشار رئيس الجمهورية السيد ميشال حبيس البيان الاتي :

"ردا على ما ورد في المقابلة التي اجرتها النائبة السابقة السيدة بولا يعقوبيان على تلفزيون الجديد بتاريخ اليوم ١١ /٩ /٢٠٢١ من اني مساهم في شركة Forest والايحاء بأن المحروقات المخزنة في الاشرفية تعود لي

ومسارعة التلفزيون المذكور بتضخيم كلام يعقوبيان والترويج لخبر كاذب بان "الشركة المخزنة للمحروقات تابعة لمستشار رئيس الجمهورية ميشال حبيس".

امام هذا الافتراء والتضليل بتلفيق ونشر خبر كاذب يطالني شخصيا والذي انفي مضمونه جملة وتفصيلا كونه لا علاقة لي بهذه المحروقات لا من قريب ولا من بعيد، هذا مع العلم ان شركة فوريست اصدرت بيانا نفت فيه ملكيتها لأي عقار في بيروت بما فيها المستودع المذكور، وأكدت ان عملها استشاري وانها "لا تملك او تتاجر او تخزّن أي مواد من أي نوع كان، بما فيها المحروقات"،

فإني احتفظ بكافة حقوقي لجهة ملاحقة مفبركي هذا الخبر الكاذب وناشريه امام المرجع المختص."