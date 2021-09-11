شركة فوريست : لا تملك أي عقار في بيروت

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بيان صحافي صادر عن شركة فوريست ش.م.ل.

بيروت في ١١ أيلول ٢٠٢١: عطفا على بيان المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخه، وعلى تداول بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تتعلق بها، يهم شركة فوريست ش.م.ل. أن تؤكد انها لا تملك أي عقار في بيروت ولا في منطقة الاشرفية ولا حتى في أي منطقة لبنانية أخرى. فنشاط الشركة يقتصر فقط على الاعمال الادارية والاستشارية، وهي بالتالي لا تملك او تتاجر او تخزّن أي مواد من أي نوع كان، بما فيها المحروقات.

لذلك، نرجو من وسائل الاعلام اللبنانية الكريمة ومن الحريصين على الحقيقة عدم إقحام الشركة لا من قريب ولا من بعيد في هذا الجدال، والتأكد من المعلومات المتعلقة بها قبل نشرها.