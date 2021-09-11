أرسلان استقبل الوزير شرف الدين شهيّب وهنّأه بمهامه الجديدة

A + A -

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين شهيّب، بحضور نجله مجيد أرسلان، الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري وعضو المجلس السياسي مدير الداخلية لواء جابر.

وقدّم أرسلان التهنئة للوزير شرف الدين شهيّب بالمهام الجديدة الموكلة إليه، متمنياً له التوفيق والنجاح ضمن الحكومة الجديدة في وقف الإنهيار الحاصل وإقرار خطّة إصلاحية شامل وسريعة تساهم في تحسين الواقع الإقتصادي والمالي والإجتماعي في البلد.

وشكر أرسلان الوزير المشرفية على الدور الذي قام به في الحكومة السابقة والجهد الذي بذله في وزارتي الشؤون الإجتماعية والسياحة وبملف النازحين، في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد، وأكّد أن المسؤوليات القادمة المطلوبة منه ستكون أكبر وأصعب.