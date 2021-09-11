وزير الشؤون الاجتماعية الجديد للـOTV: لست عونيا والتقيت باسيل وغيره

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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية الجديد هيكتور الحجار” انني سأشارك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في اجتماع مع وزير الشؤون السابق ووزيري الاقتصاد الحالي والسابق بحضور تقنيين للاطلاع على ملف البطاقة التمويلية “.

وعما اذا كان سيضمن عدم تحويل البطاقة التمويلية إلى بطاقة انتخابية، طمأن في مداخلة عبر الـOTV إلى أنه “معروف عني انني لا ارتشى فمن له حق بالبطاقة سيحصل عليها فقط”.

وكشف الحجار “أنني التقيت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيره واللقاء ليس عيبا لا سيما ان باسيل رئيس كتلة وازنة”، مؤكّدا ” أنني مستعد لاجلس مع الجميع واذا تتطلب اي قرار تصويتا بالحكومة فساكون الجامع والرابط بين الفريقين”.

ولفت في هذا الإطار إلى “انني لست عونيا ولست ملتزما سياسيا واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون رشحني فانا على توافق معه وكذلك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ان هذه الوزارة للجميع والحراك سيكون داخل الوزارة لا خارجها”.

وشكر للرئيس عون تسميته وزيرًا وكذلك ميقاتي الذي قبل علما انني لم يلتق به قبل تسميته على حد تعبيره.