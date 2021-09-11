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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة... اليكم التفاصيل

11
SEPTEMBER
2021
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة
 
البــــــلاغ التالــــــي:
 
بتاريخ 31-8-2021، أقدم مجهولون على الدخول الى شركة في محلّة الدّورة، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخلها مولدات وكابلات كهربائية وقطع صناعية.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية أفراد عصابة السرقة، وهم:
 
- م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)، بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم اشتباه بسرقة.
 
- أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)، بحقه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
 
 
- ح. س. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
 
- خ. خ. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
 
- م. م. (من مواليد عام 2001، سوري)
 
- ح. م. (من مواليد عام ۲۰۰۵، سوري)
 
بتاريخ 3-9-2021، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة في مناطق الدورة، برج حمود والنبعة، نتج عنها توقيف جميع المذكورين.
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة سرقة، وتنفيذهم العديد من السرقات، وانهم كانوا ينقلون المسروقات على متن دراجة آلية وآلية "تُكتُك"، ليبيعوها لاحقاً الى أصحاب بؤر الحديد والخردة.
 
جرى ضبط الدراجة الآلية والـ"تُكتُك"، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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