وزير البترول المصري يكشف عن موعد ضخ الغاز إلى لبنان... هذا ما قاله

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قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا إنه يتوقع أن يتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

وأضاف الملا خلال تصريحات تلفزيونية: "بتكليفات رئاسية سنعمل على حل المشكلة التي يواجهها لبنان وسنقدم له الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وبخاصة محطة طرابلس لإضاءة مناطق كبرى في لبنان، وسيجرى مراجعة المنطقة الواصلة بين سوريا ولبنان من أجل تصدير الغاز المصري إلى لبنان، وأتصور أن يتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع أو أشهر قليلة".

وأشار إلى أن "الغاز الطبيعي المصري ممتد عبر الخطوط وهناك خط الغاز العربي، والذي جرى تدشينه في منتصف الألفينيات لكن بسبب الظروف السياسية حينها، انقطع اعتبارا من عام 2010 كما توقف تصدير الغاز المصري إلى الأردن في عام 2012".

وأضاف الملا: "في عام 2018 حققنا الاكتفاء الذاتي واستطعنا استئناف تصدير الغاز للأردن، ثم بعد ذلك في نهاية 2018، بدأنا استئناف التصدير في محطة الإسالة بإدكو".