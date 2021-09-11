طقس متقلّب يؤثّر على لبنان... وانخفاض بالحرارة

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يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام التي تلي مع انخفاض بدرجات ‏الحرارة مع احتمال لهطول امطار محلية خفيفة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪. ‏

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

‏١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣١ درجة وعلى الـ ‏‏١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة

‏٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية قبل الظهر بنسبة ٢٠٪‏

‏٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

‏٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪‏

‏٥- الضغط الجوي ١٠١٣ ‏hpa

‏٦- الرؤية متوسطة

‏٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.‏

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاحد: طقس متقلب ودرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٨ درجة، من ‏‏١٢ الى ٢٩ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو غائم ‏جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال لهطول أمطار خفيفة محلية خلال ‏النهار بنسبة ٥٠٪ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.‏

الاثنين: طقس مستقر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ‏‏٢٢ و ٢٩ درجة، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على الـ ‏‏١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية ‏غربية ٢٠-٣٠كم/س.‏