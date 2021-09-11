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وزير التربية : التعليم سيكون حضورياً

11
SEPTEMBER
2021
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أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنّ "ملف التربية والتعليم من أولويات الحكومة الجديدة، التي أتت في وقت تعيش به القطاعات الحيوية في لبنان العديد من الأزمات".
 
وفي حديثٍ لـ"سكاي نيوز عربية" ضمن مقال للصحافية إكرام صعب، شدّد الحلبي على ضرورة "إنقاذ العام الدراسي الغارق في المشاكل"، خصوصاً بعد مضي عامين في التعليم من المنازل بسبب أزمة كورونا، وقال: "يجب أن يكون التعليم حضورياً بعد ضياع سنتين على الطلاب، لكن يجب البحث عن المستلزمات التي تؤدي إلى إنجاح العام الدراسي، بحيث تكون السنة المدرسية آمنة وناجحة".
 
وأضاف، "أعلم أن المهمة كبيرة جداً لكن السعي يجب أن يكون بنفس طويل وبالقدر عينه من المستوى، كي نتمكن من تخطي مرحلة أساسية هي ضمان عام دراسي آمن لطلاب لبنان، وهذا لا يتم إلا عن طريق التعاون الحثيث بين المدارس والإدارات والأساتذة والأهالي والطلاب ولجان الأهل".
 
وتابع، "سنعمل على تأمين كل العناصر التي تؤدي إلى إنجاح العام الدراسي، بالتالي المحروقات والبنزين اللازم لانتقال الطلاب والأساتذة جزء من الحلول التي سنعمل عليها. يفترض أن تتولى الحكومة هذه المشكلة ونجد لها الحلول المناسبة".
 
وختم الحلبي بالقول: "آمل أن تكون المهمة الصعبة سهلة رغم قصر الوقت.. تأخرنا قليلاً، لو كانت الحكومة تألفت منذ سنة كنا الآن في خطوة التعافي، لكن ليس أمامنا سوى الأمل بإنجاح المهمة".
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