عناوين الصحف ليوم السبت 11 أيلول 2021

A + A -

الأخبار

حرب العشرين سنة: أميركا ليست نهاية التاريخ

ميقاتي يؤلّف بإيعاز فرنسي و«قبّة باط» أميركية: حكومة الثقة (شبه) المستحيلة

رئاسة الجامعة اللبنانية نحو التمديد؟

نزيف الشعبية مستمرّ: إردوغان نحو تعديل النظام الانتخابي؟





البناء

ميقاتي يعلن حكومة «العزم والأمل»… وعون: أفضل الممكن… وبري: حيّ على خير العمل

24 وزيراً بتوازن دقيق لمعادلة الثلث المعطل ومنح الثقة… بتوقيت فرنسي عشية فيينا

سفينة حزب الله أسقطت الفيتو الأميركي على ولادة الحكومة وحوّلته حماسة لاستعجالها

الجمهورية

الإمتحان الصّعب: وجع النّاس

ميقاتي: شدّوا الأحزمة

عون و»التوقيع الذهبي»؟

«الغاز المصري» شكّل الحكومة قبل وصول التيّار!

اللواء

حكومة «التقاط الأنفاس»: توازنات في التأليف والتعطيل ممنوع!

عون يتعهد بثقة كتلة باسيل.. وترحيب أممي وعربي.. وسعر الدولار يتهاوى

الاحتلال يعتقل أسيرين من الستة الهاربين من سجن جلبوع في الناصرة