أسرار الصحف ليوم السبت 11 أيلول 2021

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البناء



خفايا

يقول مصدر متابع لمسار ولادة الحكومة إنّ الضمان الخارجي أمّن لرئيس الجمهورية ما يريد بانضمام وزيرين الى صفه وضمان أكثر من الثلث في حال بلوغ الفراغ الدستوري، مقابل حصول الرئيس المكلف على الثلثين حتى موعد الانتخابات النيابية وعلى ثقة نواب التيار الوطني الحر…

كواليس

قال دبلوماسي عربي مخضرم انّ ولادة الحكومة في لبنان لا تقاس بميزان ربح وخسارة الأطراف المحلية، فهي إعلان نهاية الحرب الأميركية على لبنان بصفتها آخر الجروح التي فتحت في المنطقة، وإذا تلتها العودة للاتفاق النووي يكون إغلاق الجروح بالتتابع هو المسار الجديد…

الجمهورية

يستعد تيار بارز لتوزيع مساعدات في بيئته من متموّلين ينتمون اليه أو من مناصرين لخطه السياسي.

من المفارقات أن خبيراً في الإعلام عُيِّن وزيراً للرياضة وأن خبيراً في الرياضة عُيِّن وزيراً للسياحة.

رفض أحد الوزراء الجدد الخضوع لفحص سياسي مسبق ولفت أمام مهنئيه الى أنه لا يمكنه أن يخضع لمثل هذه التعهدات المسبقة.

اللواء

همس

كسبت العلاقة المستجدة بين دولة أوروبية معنية ودولة إقليمية مؤثرة، الرهان على إحداث حلحلات في بعض مناطق التوتر..

غمز

لعب نائب متتي دوراً في إقناع فريقه بتوزير شخصية محسوبة، على جهة منافسة في الشارع المقابل!

لغز

خرجت عملية إخراج الحكومة عن آليات المبادرة الفرنسية، لكن الهدف تحقق بحصول الولادة..