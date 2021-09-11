living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 11 أيلول 2021

11
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء


خفايا
يقول مصدر متابع لمسار ولادة الحكومة إنّ الضمان الخارجي أمّن لرئيس الجمهورية ما يريد بانضمام وزيرين الى صفه وضمان أكثر من الثلث في حال بلوغ الفراغ الدستوري، مقابل حصول الرئيس المكلف على الثلثين حتى موعد الانتخابات النيابية وعلى ثقة نواب التيار الوطني الحر…

كواليس
قال دبلوماسي عربي مخضرم انّ ولادة الحكومة في لبنان لا تقاس بميزان ربح وخسارة الأطراف المحلية، فهي إعلان نهاية الحرب الأميركية على لبنان بصفتها آخر الجروح التي فتحت في المنطقة، وإذا تلتها العودة للاتفاق النووي يكون إغلاق الجروح بالتتابع هو المسار الجديد…

 

الجمهورية
يستعد تيار بارز لتوزيع مساعدات في بيئته من متموّلين ينتمون اليه أو من مناصرين لخطه السياسي.
من المفارقات أن خبيراً في الإعلام عُيِّن وزيراً للرياضة وأن خبيراً في الرياضة عُيِّن وزيراً للسياحة.
رفض أحد الوزراء الجدد الخضوع لفحص سياسي مسبق ولفت أمام مهنئيه الى أنه لا يمكنه أن يخضع لمثل هذه التعهدات المسبقة.

 

اللواء
همس
كسبت العلاقة المستجدة بين دولة أوروبية معنية ودولة إقليمية مؤثرة، الرهان على إحداث حلحلات في بعض مناطق التوتر..
غمز
لعب نائب متتي دوراً في إقناع فريقه بتوزير شخصية محسوبة، على جهة منافسة في الشارع المقابل!
لغز
خرجت عملية إخراج الحكومة عن آليات المبادرة الفرنسية، لكن الهدف تحقق بحصول الولادة..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout