ابو فاعور أمام وفد من مشايخ كوكبا ووجهائها: سنقدم الدعم إلى ميقاتي وحكومته

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استقبل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور وفدا من مشايخ واهالي بلدة كوكبا ورئيس بلديتها وفرع الحزب الاشتراكي والاتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب والكشاف التقدمي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، في حضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي رباح القاضي.



وقال في المناسبة: "واخيرا تشكلت الحكومة بعد الجهود المضنية التي بذلت من الرئيس نجيب ميقاتي الذي ادار الاتصالات بحكمة ودراية اضافة الى الجهود الكبيرة التي بذلها اللواء عباس ابراهيم، واننا كحزب كما قدمنا التسهيلات لاجل تشكيل الحكومة فسوف نقدم الدعم للرئيس ميقاتي وحكومته لاجل الشروع بعملية الانقاذ الاقتصادي والمالي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين اللبنانيين".



واضاف: "ان كوكبا بلدة اشتراكية مناضلة طالما عبرت عن خيارها الواضح الى جانب كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والى جانب تيمور جنبلاط في المستقبل , وهي قدمت خيرة ابنائها وشبابها شهداء ومناضلين دفاعا عن لبنان وعروبته ولا يمكن ان يفرق بينها وبين الحزب التقدمي الاشتراكي موقف او حدث عابر".



وتحدث في اللقاء الشيخ علي ابو غوش وعارف مغامس ورئيس البلدية محمد مغامس اضافة الى كلمات لمشاركين في اللقاء أكدت "مرجعية كوكبا الوطنية الى جانب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كل المحطات النضالية والاستحقاقات، ومتابعة مسيرة الإنماء والنهوض والخيار الديمقراطي الى جانب النائب وائل أبو فاعور"...



وشددت الكلمات على هوية كوكبا العروبية وحسن علاقتها بجوارها من القرى وان لا خلفيات عنصرية غير ذلك للاشكال الذي حصل مع عدد من النازحين والعمال السوريين الذي وقع نتيجة تعرض بالضرب لأحد أبناء البلدة، وتمت معالجته عبر الأجهزة الأمنية والقضائية والجهات الرسمية وقدروا حرص ابو فاعور على مصلحة البلدة وأهلها ومساعيه الدائمة لوحدة البلدة وتضامنها، معبرين عن استنكارهم لبعض المواقف التي لم تكن في وجهتها الصحيحة ولا تعبر عن خيارات كوكبا ولا تاريخها.