الإليزيه: ماكرون يرحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان والخطوة أساسية لاتخاذ إجراءات ملحة ينتظرها اللبنانيون

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وزعت السفارة الفرنسية في بيروت بيانا صادرا عن قسم الصحافة في قصر الإليزية جاء فيه: "يرحب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة في لبنان. وهذه خطوة أساسية لاتخاذ إلاجراءات الملحة التي ينتظرها اللبنانيون لإخراج البلد من الأزمة العميقة التي يجد نفسه فيها.



ويتمنى التوفيق لرئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي في مهمته في خدمة الشعب اللبناني.



كما ويشدد على ضرورة التزام جميع القادة السياسيين بالالتزامات التي قطعوها للتمكن من تنفيذ الإصلاحات اللازمة من اجل التحضير لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الحاسمة له.



إن رئيس الجمهورية الملتزم الى جانب كل اللبنانيين سيواصل العمل من أجل السلام والازدهار والاستقرار في لبنان".