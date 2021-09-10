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ميقاتي: سأتواصل مع جميع رؤساء الدول العربية وسأطلب المساعدة لوقف انهيار لبنان والحكومة ستبدأ اتصالاتها مع صندوق النقد

10
SEPTEMBER
2021
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 أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال حوار تلفزيوني عبر قناة "الشرق" الاخبارية السعودية أنه "لا يوجد في الحكومة الجديدة ثلث معطل"، مشددا على أنه "ليس لأي فريق سياسي في البلد أي ثلث ضمن مجلس الوزراء"، وقال: "من يريد عرقلة عمل الحكومة فليخرج منها، وهدفنا هو الإنقاذ والبناء والتعاون معا".

أضاف: "إن خطتنا الإنقاذية موجودة، وسنعمل على تحقيقها. ولدى هذه الحكومة مهمات محددة ضمن 4 نقاط، هي: مواجهة جائحة كورونا، معالجة المضاعفات المادية الناتجة من انفجار مرفأ بيروت، الإصلاحات بشكل عام، والانتخابات النيابية".

ولفت إلى أنه "سيعيد التواصل مع المحيط العربي"، موضحا أنه "سيتواصل مع جميع رؤساء الدول العربية"، وقال: "لا يمكن أن نكون الا على علاقة ممتازة مع الدول العربية، وسنطلب الدعم من مجلس التعاون الخليجي".

أضاف: "سأتواصل مع جميع رؤساء الدول العربية، وسأطلب المساعدة لوقف انهيار لبنان الذي لا يمكن أن ينسلخ عن محيطه العربي أبدا".

وأعلن أن "الحكومة ستبدأ اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي اعتبارا من الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أنه "بعد نيل الثقة البرلمانية، ستتكثف الاتصالات الخارجية"، وقال: "نحتاج إلى سد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي".

ولفت إلى أن "الأزمة في لبنان غنية عن الوصف وما تحتاجه هو الحلول"، وقال: "نحن بحاجة إلى شهر لبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل تشريع بعض القوانين، والإصلاحات في لبنان قد تتطلب وقتا لحصد النتائج وسنعمل لإيقاف الهبوط الحر الذي يشهده لبنان".

وأمل ميقاتي في إحداث "تقدم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي"، قائلا: "نطبق شروط صندوق النقد الدولي وننتظر مساعداته، وسنتوصل إلى اتفاق مرض معه، والدعم أوقف تقريبا لأنه لم يعد لدينا المال لندعم، وليس لأننا قررنا ذلك".

وأكد أنه "سيتم البدء فورا باصلاح الوضع المعيشي"، مشيرا إلى أن "الاتصالات على هذا الصعيد قد بدأت"، وقال: "سنحل الأزمات في أسرع وقت ولا أطلب فترة مهلة".

وفي الختام، أكد ميقاتي "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تردد".

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