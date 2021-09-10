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قائد الجيش تفقد وترافقه ماجدة الرومي المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع

10
SEPTEMBER
2021
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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، في الذكرى الرابعة لمعركة "فجر الجرود"، عددا من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع، ترافقه السيدة ماجدة الرومي التي غرست شجرة أرز تخليدا لذكرى الشهداء في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك، حيث وضع العماد عون أيضا إكليلا على نصب الشهداء.

وأثنت الرومي على "دور الجيش، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وتوجهت للعسكريين بالقول: "أنتم أملنا وكل الرهان عليكم، تراب لبنان المقدس ‏يحلف باسمكم، نعلم أنكم تواجهون ظروفا صعبة، لكنكم كنتم وستبقون حماة لبنان. لي الشرف أن أكون جنديا مثلكم، جميعنا جنود في تصرف لبنان، أنتم السيادة والكرامة والشرف، نحن معكم في خندق واحد حتى الشهادة. نؤمن بالقضية، ومعا نكمل الطريق وسنعيش أحرارا".


وافتتح العماد عون عددا من الطرق، التي تشكل صلة وصل بين المراكز العسكرية الحدودية في جرود رأس بعلبك والقاع ويستفيد منها أيضا مزارعو المنطقة.

كما وضع حجر الأساس لمركز الشرطة العسكرية في بلدة رأس بعلبك، ‏في حضور عدد من فاعليات البلدة والقرى المجاورة.

ودشن "نصب فجر التحرير" أيضا. كما وضع حجر الأساس لمركز تابع لمديرية ‏المخابرات في بلدة القاع بحضور فاعليات المنطقة.

والقى عون كلمة نوه فيها ب"التضحيات التي يقدمها العسكريون، لا سيما في ضوء تشعب المهام التي يقومون بها بالتزامن مع ضائقة اقتصادية ومعيشية خانقة"، داعيا إياهم إلى "الثبات في هذه المحنة التي نمر بها إيمانا بلبنان وللوقوف بجانب المواطنين الذين يثقون بهم".

كما نوه ب"أداء العسكريين والتزامهم المهمات المطلوبة منهم بحرفية وانضباط، رغم الظروف الصعبة والضاغطة التي يعيشونها".

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