الإشكال أمام محطة الأيتام كما أوضحته قوى الامن الداخلي

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أشارت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه " يتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إشكال بين دراج من مفرزة سير الضاحية وعنصر من اتحاد بلديات الضاحية، وذلك على حلفية إصرار خفير من الجمارك على العبور عكس السير لتعبئة مادة البنزين في محطة الأيتام على طريق المطار. وقد تطور الأمر إلى قيام عنصر السير بشهر مسدسه الحربي.

وبعد المتابعة، تبين أن الحادثة حصلت ظهر اليوم الاثنين 6 الحالي، بحيث تم تنظيم محضر تحقيق عدلي من قبل فصيلة الأوزاعي، ترك على إثره الدراج لقاء سند إقامة، في حين ترك العنصر البلدي حرا بناء على إشارة القضاء، واستدعي الخفير الجمركي للتحقيق معه. كما يجري متابعة هذا الموضوع مسلكيا في قوى الأمن الداخلي".