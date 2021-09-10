مستشفى الجنوب شعيب أعلن إعادة فتح أبوابه بعد أن زودته منشآت النفط في الزهراني بكمية من المازوت

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أعلن مستشفى "الجنوب شعيب" في صيدا ببيان أن "إدارة منشآت النفط في الزهراني بادرت مشكورة بتزويدنا بكمية من مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية للأيام القليلة المقبلة، وذلك على أثر قرار الإغلاق الذي اتخذناه مكرهين، بعد انقطاع المادة".



وأشار إلى أنه "بناء على ذلك يعاود المستشفى فتح أبوابه، وخصوصا متابعة العمل في قسم غسيل الكلى".



وشكرت إدارة المستشفى "كل من ساهم وعمل على تأمين المازوت، لا سيما من ساعدنا من نواب صيدا والجنوب ولجنة إدارة المحروقات في بلدية صيدا ونقابة المستشفيات الخاصة في لبنان".