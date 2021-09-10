رشدي رحبت بالحكومة: أملي في أن يكون الناس في صلب أولويات هذه الحكومة

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اعربت منسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر تويتر، عن "ترحيبها، بتشكيل حكومة لبنان الجديدة وأتمنى لها كل النجاح والتوفيق في مهامها الرئيسية في سبيل إعادة البناء بشكل أفضل من خلال تبني إصلاحات عاجلة. أملي في أن يكون الناس في صلب أولويات هذه الحكومة بما يساعد على التخفيف من معاناتهم ووضع حدّ للاحتياجات الإنسانية ...

وتزويدهم بالخدمات الأساسية، والالتزام بإنجاز تحقيق محايد وموثوق ومستقل في #انفجار_مرفأ_بيروت المفجع. وهذا كفيل بأن يبشّر بحقبة جديدة من الإنصاف والعدالة حيث تُحفظ كرامة الناس ويُعاد بناء آمالهم في مستقبل أفضل قبل كل شيء.''