لقاء لنواب أعضاء لجنة الاقتصاد: خريطة الطريق للإنقاذ تبدأ بتنفيذ برنامج اصلاحي

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في البقاع، اجتمع اليوم السادة النواب أعضاء لجنة الاقتصاد : د. فريد البستاني، علي بزي،أمين شري، شوقي الدكاش، علي درويش، محمد سليمان، أليكس ماتوسيان وميشال ضاهر صاحب الدعوة في دارته في الفرزل، وأمل المجتمعون ان يكون اعلان تشكيل الحكومة فرصة للعمل من اجل مواجهة التحديات والخروج من الازمات المتعددة التي اكتوى بنارها اللبنانيون.

واكدوا ان خريطة الطريق للإنقاذ تبدأ بتنفيذ برنامج اصلاحي لاستعادة ثقة الداخل والخارج .

وشدد المجتمعون على ضرورة تطبيق خطة اقتصادية شاملة تنهض بالقطاعات الانتاجية وتطويرها في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة .

واصلاح قطاع الكهرباء وتطبيق القوانين الناظمة المعنية ، اضافة الى جدوى استعمال الطاقة الشمسية.

وناقش المجتمعون ملف اعادة هيكلة المصارف التي من شأنها تشجيع الاستثمارات Access to Capital , وتحفيز المصارف الاجنبية للاستثمار في لبنان من خلال اعفائها من الاحتياط الالزامي .

كما ناقش المجتمعون تداعيات القرار ١٥١ والخطوات البديلة.

وإذ هنأ المجتمعون ولادة الحكومة ، فإنهم ينتظرون نيلها الثقة كي يعرضوا على الوزراء المعنيين جملة من التوصيات والاقتراحات للمساهمة في صناعة الحلول.