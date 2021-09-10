وزير العدل للـtayyar.org: كل شي قلّع بملفات الفساد سنسير به وسأحرك كل ما يرد كجديد... كلنا استعداد لمواجهة المرحلة الصعبة

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أكد وزير العدل هنري خوري للـtayyar.org أن هناك دورين لوزير العدل عليه القيام بهما وهما دور متعلق بالشق العدلي ودور متعلق بالشق الاداري، وقال:"عندي مشاريع كثيرة لهذين الشقين وهناك تصور لدي أعدتته منذ مدة طويلة وآمل في أن أتمكن من تنفيذها كلّها وكلي تصميم لذلك". وأضاف:"سأكون الى جانب مجلس القضاء الأعلى وانا ابن "العدلية" وأعرف شؤون وشجون العدل الذي هو بحاجة اليوم لعدد من التشكيلات وملء الفراغات لتسيير أموره ووضعه على السكة الصحيحة.

أما بالنسبة لتدخل السياسة بالقضاء فقال الوزير خوري:"لا أحد يرضى بأن يكون القضاء بهذه المكانة، ومؤسسة التفتيش القضائي هي المخولة بهذه الامور".

وردّاً على سؤال حول ملفات الفساد قال خوري:"كل شي قلّع بدنا نمشي في، وكل ما سيرد كجديد سأطالب بتحريكه ضمن ما يسمح به القانون لوزير العدل".

وختم بالقول:"كلنا واعيين جداً للاوضاع الصعبة التي يعيشها البلد على كل الاصعدة، واذا أغمضنا أعيننا نكون نتجاهل الواقع، وكلنا استعداد لمواجهة هذه المرحلة والله يقدرنا نقدر نقوم بما هو مطلوب".