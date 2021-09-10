السيرة الذاتية للوزراء في الحكومة الجديدة

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وزير الشؤون الاجتماعية د.هكتور حجار

مواليد العام 1965. حائز على دكتوراة في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية، وإجازة في التنشيط الاجتماعي من جامعة القديس يوسف. عمل في حقل الخدمة الاجتماعية عبر مجموعة من الجمعيات، منها جمعية "رسالة سلام" التي تهتم بمرافقة الأشخاص أصحاب الحاجات العقلية الخاصة، ومؤسسة كاريتاس. كما أسس "جماعة الإخوة المرسلين"، ومجموعة " رواد الأعمال والقادة المسيحيون – لبنان"، وجمعية PAD ( وقاية، مرافقة، وتطوير)

وزير الاقتصاد أمين سلام

محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة. يعمل مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة، والاتصالات. كما شغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية - العربية للتجارة.

وزير الاعلام جورج قرداحي

من مواليد العام 1950، متزوج وله ثلاثة أولاد. حاصل على إجازة في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية. بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان وعمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ثم إذاعة الشرق في باريس، وبعدها إذاعة MBC FM في لندن . كما انضم إلى محطة MBC الفضائية، وبعدها قناة LBC. حصل على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.

وزير الطاقة وليد فياض

حائز على شهادات عدة من جامعات أميركية وفرنسة، ابرزها: شهادة في الأدوات الالكترونية من جامعة ماساشوستس عام 2000، وشهادة "ماستر" للعلوم في الهندسة المدنية والبيئية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا عام 1997، وشهادة "دبلوم" في الهندسة من Ecole Polytechnique الفرنسية عام 1995، وشهادة "دبلوم" هندسية في الفن والصناعات من Ecole Centrale – باريس عام 1995.

تنقل في مناصب عدة في شركات دولية، ويتولى حالياً منصب المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة الاستشارات الدولية Partners in Performance منذ العام 2019، وكان شغل قبلها منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة Booz Allen Hamilton وكان عضواً مؤسساً لشركة MENA للاعمال.

كما عمل في شركة Mckenzy and Company في أوروبا وأميركا، ووضع الكثير من الاستراتيجيات والسياسات في مشاريع لقطاعات متعددة ومنها الطاقة والبيئة.

وزير الصحة د. فراس الأبيض

رئيس مجلس ادارة مستشفى رفيق الحريري منذ العام 2015

جراح جهاز هضمي في المركز الطبي للجامعة الاميركية في بيروت منذ عام 2010

مستشار الجراحة العامة في مستشفى المركز الطبي المتخصص Specialized Medical Center Hospital بين عامي 2001 و 2011

خريج كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت عام 1993

حائز على ماجستير في ادارة الاعمال (MBA من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2013)

وزير البيئة ناصر ياسين

حائز على شهادة ماجستير في علوم السكان من الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت عام 1997، وعلى ماجستير في علوم الانماء من جامعة London School of Economics عام 2003، وعلى دكتوراه في علوم التخطيط من جامعة University College London عام 2008.

مدير مؤسسة عصام فارس للساسة العامة و العلاقات الدولية بين 2019 و 2020

مدير البحوث في مؤسسة عصام فارس للسياسة العامة والعلاقات الدولية منذ عام 2014

استاذ في كلية علوم الصحة منذ عام 2019

مدير تنفيذي في مركز البحوث عن السكان و الصحة في الجامعة الاميركية في بيروت بين 2008 و 2009

مؤسس وحدة التدريب في كلية علوم الصحة في الجامعة الاميركية بيروت بين 2009 و 2012

وزيرة التنمية الادارية السفيرة نجلا فكتور الرياشي

_ مواليد الخنشارة 1961، متأهلة من السفير بطرس عساكر.

_ حائزة على شهادة في العلوم السياسية والادارية من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1981 وشهادة في التاريخ والجغرافيا من جامعة القديس يوسف في بيروت 1982.

تتقن العربية، الفرنسية ، الانجليزية والايطالية.

تبوأت مناصب دبلوماسية عدة ابرزها :

_ سفيرة في وزارة الخارجية والمغتربين ايار 2021 _ اليوم

_ مديرة مكتب وزير الخارجية والمغتربين ايلول 2020 _ ايار 2012

_ مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين شباط2018 _ آب 2020

_ سفيرة، المندوبة الدائمة للبنان لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تموز 2007_ تشرين الاول 2017.

_ سفيرة، رئيسة فرع الشراكة الاورومتوسطية ، وزارة الخارجية والمغتربين 2003_2007

_ رقيت الى رتبة سفير في تموز 2003.

_ عينت قنصل لبنان العام في اسطنبول 2002_2…

مستشارة في سفارة لبنان لدى الكرسي الرسولي ومنظمة فرنسان مالطا ذات السيادة 1992_2000

حائزة على وسام من الجمهورية الايطالية ووسام من منظمة فرسان مالطا ذات السيادة.

وزير الاشغال المهندس علي عقيد حميّة

مواليد طاريا 1977، حائز على جدارة في الالكترونيك من الجامعة اللبنانية، كما على ماجستير في علوم تكنولوجيا الاتصالات من جامعة ENIB في فرنسا ودكتوراه في الالكترونيات والاتصالات الضوئية من جامعة UBO في فرنسا. وحاز في العام 2014 على شهادة الاهلية لإدارة الابحاث من جامعة بريتاني اوكسيدانتال في فرنسا، إضافة الى رتبة بروفيسور من الجامعة اللبنانية عام 2015 ومن جامعة AUL عام 2014.

استاذ محاضر في عدد من الجامعات في لبنان وفي المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا – الجامعة اللبنانية، وعضو اساسي في الكثير من اللجان المحلية والدولية ولديه أكثر من 50 بحث علمي دولي محكم. شارك في عشرات المؤتمرات الدولية ويجيد اللغات العربية والفرنسية والانكليزية، وحائز على الجنسية الفرنسية.

وزير الدفاع العميد الركن موريس سليم

_ مواليد كفرشيما 1954 ، متأهل من إلهام بشارة وله ولد واحد.

_ إلتحق بالكلية الحربية عام 1972 وتخرج برتبة ملازم في سلاح المدفعية في 1 آب 1975.

_ تبوأ مراكز قيادية عديدة في الوحدات الميدانية، وشغل وظائف عديدة في اركان قيادة الجيش.

_ تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

_ مجاز في الاركان من كلية القيادة والاركان في الجيش الاميركي.

_ مجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية.

_ شغل منصب رئيس الطبابة العسكرية في الجيش حتى العام 2012 تاريخ تقاعده من الخدمة العسكرية.

وزير السياحة وليد نصار

مواليد جبيل 1968، حائز على شهادة في الدراسات العليا في الهندسة المدنية من جامعة القديس يوسف ESIB - المعهد العالي للمهندسين في بيروت بالتعاون مع جامعة ESTP باريس عام 1994، وعلى شهادة في الهندسة المدنية من جامعة القديس يوسف ESIB - المعهد العالي للمهندسين في بيروت عام 1990، إضافة الى شهادة في مراقبة الجودة وتصنيف الشركات ISO 201 من شركة Veritas كما الى شهادة في برمجة نظام الإدارة والصيانة للمرافق العامة وعلى شهادة تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للمدن والبلديات .

وهو مؤسس ومدير تنفيذي لعدة شركات في لبنان وفي المملكة العربية السعودية في مجال الهندسة والمقاولات وإدارة المشاريع عام 2001.

عمل في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع في لبنان والخارج، منها اعداد دراسات فنية وتقنية خاصة لقمة G20 في السعودية في تشرين الثاني 2020 وإعداد التصاميم والدراسات الخاصة لمشاركة لبنان في Expo 2020-Dubai مع كافة الخطط والإقتراحات للقطاعات الإنتاجية في لبنان كما شارك في التحضير للقمة العربية التنموية الإقتصادية في بيروت عام 2019 وادارة تنفيذ مشروع مبنى التلفزيون التربوي التابع للمركز التربوي للبحوث والانماء عام 2000.

عضو في لجنة المسابقات في الإتحاد الدولي لكرة السلة FIBA عام 2014-2019 ورئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة عام 2016-2013. رئيس فخري لنادي بيبلوس الرياضي جبيل عام 2012 ورئيس ومؤسس لنادي ليو فينيكس جبيل عام .1992

وزير العمل مصطفى حسين بيرم

مواليد عام 1972، متأهل . حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، إضافة الى دبلوم في القانون العام من الجامعة العربية، وماجستير في القانون المالي من الجامعة الاسلامية ومدرب دولي في الادارة والتنمية الذاتية من منظمة Intosai التابعة للامم المتحدة.

عمل كرئيس مصلحة، مراقب اول قانوني في ديوان المحاسبة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، من عام 1998 حتى تاريخه. كما عمل في التدريب الدولي والمحلي في الادارة وا…

والتنمية الذاتية، منذ العام 2014 حتى تاريخه، تحت اشراف منظمة INTOSAI ومعهد التخطيط العربي(الكويت) ومنتدى التطوير الخليجي وديوان المحاسبة ( لبنان) ومدارس المصطفى.شارك في دورات عدة منها ما يتعلق بالرقابة على البعثات الخارجية، وإصدار شهادة الجودة، والرقابة على الاداء، وعلى العائد من المال العام. حائز على تنويهات عدة من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ويتقن اللغتين العربية والفرنسية، وله مؤلفات عدة.