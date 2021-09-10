الرئيس عون وقّع والرئيس ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

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رئيس الجمهورية: الحكومة احسن ما يمكن التوصل اليه وهي قادرة على العمل

وهمومنا تكمن في أولوية حل مشاكل الناس الحالية

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الرئيس عون: سنبدأ في معالجة المشاكل الحالية للناس وكل ما اورثتنا إياها المصائب التي ضربت لبنان

والتي أضيفت الى نتائج الحكم السيء على مدى 30 سنة وسنخرج من هذه الهوة

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الرئيس بري: من الآن فصاعداً حيّ على خير العمل

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الرئيس ميقاتي: شكلنا بالتعاون مع فخامة الرئيس حكومة ونشكل فريق عمل يعمل يدا واحدة

وسنعمل وفق مبدأ اننا لكل الوطن وليس لفئة ضد اخرى وفق احكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور

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رئيس مجلس الوزراء: آمل ان تتمكن الحكومة من النهوض بالبلد وتحقيق ما يصبو اليه الناس

لا نريد لأحد أن يعطل ومن يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمل مسؤولية عمله

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الرئيس ميقاتي تعهد اجراء الانتخبات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها

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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيراً.

ووصف الرئيس عون الحكومة بأنها "احسن ما يمكن التوصل اليه وهي قادرة على العمل"، وان "الأمور الدستورية ساهمت في تأخير التشكيل بعض الشيء، ولكننا حافظنا على الدستور وعلى التقليد المتّبع في التأليف". وأضاف: " همومنا تكمن في أولوية حل مشاكل الناس الحالية، وعلينا مسؤوليات كبيرة وعلينا العمل لنتطور وللخروج من الازمة الحالية التي وضعتنا في المهوار وكل ما اورثتنا إياها المصائب التي ضربت لبنان. وعلينا الا ننسى ان نتائج الحكم السيء على مدى 30 سنة كانت متراكمة واضيفت اليها المصائب الكبرى التي حلت بالبلد".

اما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فأكد "اننا نشكل فريق عمل يعمل يدا واحدة لمنع الاحباط واليأس، وسنعمل بأمل وعزم وفق مبدأ اننا لكل الوطن وليس لفئة ضد اخرى، وفق احكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء."

وتعهد باجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها. وعن عبارة الثلث المعطل، قال:" لا نريد لأحد أن يعطل، ومن يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمل مسؤولية عمله".

وكان الرئيس عون استقبل عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا، وعرض معه آخر الاتصالات ومسار عملية وتشكيل الحكومة، قبل ان ينضم اليهما عند الساعةت الثانية بعد الظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما استدعي في وقت لاحق الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تولى تلاوة المراسيم.

وعند الساعة الثانية والثلث، غادر الرئيس بري القصر الجمهوري، واكتفى بالقول للصحافيين: "من الآن فصاعداً، حيّ على خير العمل"، فيما استانف الرئيس عون اجتماعه مع الرئيس ميقاتي.

مرسوم تشكيل الحكومة

وعند الثانية والنصف، صدرت مراسيم عن قبول استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة، ووقع المرسومين الاولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع الثالث الرئيسان عون وميقاتي.

وأذاع المراسيم الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء كالاتي:

* مرسوم رقم 8374 - إعتبار الحكومة التي يرئسها السيد حسان دياب مستقيلة

"ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (أ) من البند 1 من المادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد حسان دياب مستقيلة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10/9/2021 رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"



* مرسوم رقم 8375 - تسمية السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء

"ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم الرقم 8374 تاريخ 10/9/2021 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد حسان دياب مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يسمى السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10/9/2021

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".



* مرسوم 8376 - تشكيل الحكومة

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: عيّن السادة:

محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء

سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء

عبد الله بو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين

عباس الحلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي

جورج القرداحي وزيراً للإعلام

هنري خوري وزيراً للعدل

جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة

موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني

عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين

يوسف الخليل وزيراً للمالية

نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الادارية

هكتور الحجار وزيراً للشؤون الإجتماعية

كورك المعروف بجورج بوشكيان وزيراً للصناعة

جوني القرم وزيراً للإتصالات

وليد نصار وزيراً للسياحة

بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات

فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة

وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه

محمد وسام مرتضى وزيراً للثقافة

ناصر ياسين وزيراً للبيئة

مصطفى بيرم وزيراً للعمل

عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

علي حمية وزيراً للأشغال العامة والنقل

امين سلام وزيراً للإقتصاد والتجارة

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره."

وقد دعيت الحكومة لاخذ الصورة التذكارية مع فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل ، تليها جلسة لمجلس الوزراء برئاسة فخامة الرئيس في قصر بعبدا".

تصريح الرئيس ميقاتي

وبعد تلاوة المراسيم، تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين فقال:

"لقد مضى على استقالة الحكومة السابقة 13 شهرا، وبهذه المناسبة أتوجه بالتحية الى الرئيس حسان دياب على ما قام به خلال المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات. عادة رئيس الحكومة يتلو، بعد تشكيل الحكومة، بيانا مكتوبا يحدد فيه سياسة حكومته وتوجهها، ولكن اليوم الوضع استثنائي وانا ساقول كلمة من القلب .

مَنْ منا لا يعرف الوضع وحال البلد. وكما يقال الكبير والصغير و"المقمط بالسرير" يعرف الحالة . اللي مقمط بالسرير الذي تختصر له والدته جرعات الحليب من خمس الى ثلاث جرعات لأن حليب الاطفال مفقود. الصغير الذي يسأل والده هل سنذهب الى المدرسة أم لا . الصغير الذي يقول لوالده ابن عمي هاجر وجيراننا كذلك، فلماذا لا نترك البلد نحن ايضا. الاب يسكت لأن العين بصيرة واليد قصيرة، واذا كان يملك "تحويشة" العمر واودعها في المصرف فهو لا يستطيع التصرف بها، واذا كان يمكنه الحصول على جزء من راتبه، فهذا لا يشكل 10 في المئة مما كان عليه قبل سنة .

الام حدّث ولا حرج عنها، اذا كان ابنها الكبير ترك البلد، تكون الدمعة بعينها وهي غير قادرة على شراء حبة بانادول، لأنه غير متوافر. هذا الواقع نعرفه جميعا ونشعر به. الوضع صعب جدا، ولكن معالجته غير مستحيلة اذا تضامننا نحن اللبنانيين وشبكنا ايادينا ببعضها.

أضاف:" بالتعاون مع فخامة الرئيس شكلنا حكومة، استغرق اعدادها بعض الوقت، والكمال لله، ولكنني اؤكد لكم اننا نشكل فريق عمل يعمل يدا واحدة لمنع الاحباط واليأس، وسنعمل بأمل وعزم. هذا ما اعدكم به اليوم، ولن نوفر ثانية الا وسنتصل بكل الهيئات الدولية كي نستطيع تأمين ابسط امور الحياة التي صارت اساسية. سنعمل وفق مبدأ اننا لكل الوطن وليس لفئة ضد اخرى، وفق احكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء. لن اترك فرصة متاحة الا وساعمل بها على قرع ابواب العالم العربي، ونحن بحاجة الى العالم العربي والى اعادة وصل ما انقطع، مع انني متأكد انه لن ينقطع شيء بين العالم العربي ولبنان . لبنان ينتمي الى هذا العالم وهو فخور باخوانه واشقائه، وهم لن يتركوه ابدا. وآمل ان تتمكن الحكومة من النهوض بالبلد، وتحقيق ما يصبو اليه الناس، وعلى الاقل وقف الانهيار الحاصل لنعيد لبنان الى عزه وازدهاره باذن الله. ختاما أقول: "ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق" والله باذنه تعالى سيكون معي.

حوار مع الصحافيين

ثم دار الحوار التالي بين الرئيس ميقاتي والصحافيين:

سئل: هل حصلتم على ضمانات بحصول الحكومة على الثقة في مجلس النواب؟

أجاب: يكفينا جدلاً اليوم حول الثلث والثلثين والثلاث ثمانات وغيرها. رجاءً اتركوا السياسة الآن جانباً، نحن سنعمل مجتمعين في الحكومة وسنكون ورشة عمل لتأمين الحد الأدنى المطلوب للناس. هذا هو المطلوب اليوم. أؤكد لكم، أن الوزراء سيساعدونني على بناء لبنان وإعادته الى حيث يجب ان يكون، وهم من البنائين والمستعدين للمساهمة في إعادة نهضة البلد. أما بشان عبارة الثلث المعطل، فاقول لا نريد لأحد أن يعطل، ومن يريد التعطيل فليخرج من الحكومة، ويتحمل مسؤولية عمله. اليوم نتكلم عن ورشة عمل، ولدي كلمة اوجهها الى الاعلام. يا اخوان، "كلمة تحنن وكلمة تجنن"، رجاء نريد رفع معنويات الشعب، والمساهمة معاً في وقف الإحباط الذي نعيشه. الكلمة الحلوة هي رحمة، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اذا نشرنا المحبة بيننا والمودة والرحمة، فسيجزينا الله خيراً.

سئل: وماذا عن الثقة في مجلس النواب؟

أجاب: اكد لي فخامة الرئيس انه سيتواصل مع كتلة لبنان القوي، التي ستمنح حتما الثقة للحكومة.

سئل: بموجب المبادرة الفرنسية، يفترض ان يكون الوزراء اختصاصيين مستقلين، الا تخشى ان يعيق بعض الوزراء غير المستقلين عمل الحكومة؟

أجاب: في هذه المرحلة بالذات، سيكون هناك ورشة نهوض بمشاركة الجميع. لا يمكنني اقصاء احد يحب المشاركة في الحكومة، صحيح ان لدى الوزراء انتماءاتهم ربما، ولكنهم من الاختصاصيين، ونحن بحاجة الى مشاركة الجميع، ولا يمكننا ان نأتي باختصاصيين لا ينتمون لأي جهة، ونقول اننا نريد معالجة المشاكل المطروحة. لا يمكنني ان أتوجه الى صندوق النقد الدولي، واحصل على موافقة الحكومة على الاتفاق معه، ثم يقف الاتفاق في مكان آخر. لذلك نحن مضطرون في هذه المرحلة بالذات، الى فعل ما فعلناه، اذا اردنا حقيقة الخروج من هذا الوضع. لدينا ثمانية اشهر، من الآن وحتى 21 أيار لنتمكن من تنفيذ المطلوب منا. اطلب منكم ان تتحملونا، وانا قلت ان الكمال هو لله، ولكن فريق العمل الذي شكلته سيكون باذن الله بأكمله مصمما على العمل الجدي طيلة الوقت.

سئل: ماذا عن نادي رؤساء الحكومات السابقين؟

أجاب: التواصل مع اعضاء النادي مستمر، وقد منحوني ثقتهم. وطالما انني اعمل تحت سقف الدستور ووثيقة اتفاق الطائف، واقوم بما يرضي ضميري، وهم متأكدون من ذلك، لا اعتقد ان لديهم أي مأخذ في هذا الموضوع. المهم بالنسبة لهم تشكيل حكومة، لأنهم يعون تماماً الى اين اودى بنا عدم تشكيل حكومة حتى الآن. لا يمكن حتى لجمعية ان تعمل بدون وجود مجلس إدارة، فكيف يمكن إدارة بلد بدون حكومة؟

سئل: هل تتعهد هذه الحكومة بالقيام بالانتخابات النيابية في موعدها؟ وهل ستترشح للانتخابات النيابية؟

أجاب: الناس شبعوا كلاماً ووعوداً. اتعهد من هنا وبشكل حتمي بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري. اتعهد بالقيام بالانتخابات النيابية في موعدها، وكذلك الانتخابات البلدية والاختيارية في اليوم نفسه. هذا ما اتعهد به، وهذه هي نيتي، وسأصر على تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد، أي يوم الاحد في الثامن من أيار 2022. اما بالنسبة الى ترشحي للانتخابات النيابية، فسأعلن عن ذلك في وقته.

سئل: هل لدى الحكومة خطة عملية لمواجهة الأوضاع الصعبة ام ستتكل فقط على المساعدات الخارجية؟

أجاب: طبعا هناك خطة ستنفذها الحكومة، وسيتم طرحها في اسرع وقت للقيام بانقاذ البلد. اما في ما يتعلق برفع الدعم، فنحن اليوم وصلنا الى النهاية، "ومنشفين"، فمن اين سنأتي بالدولار لمواصلة الدعم؟ ليس لدينا رغبة في رفع الدعم، ولكن ليس هناك أموال للدعم. هذه ليست رغبتنا، ولكن لم يعد لدينا أي احتياطات او أموال للمساعدة، وتالياً علينا جميعا ان نتحمل. نحن اليوم في طائرة تقوم بهبوط اضطراري سريع، وما نطلبه من الركاب، أي من اللبنانيين، هو شد الاحزمة لنتمكن من الإقلاع سريعا. هناك شد احزمة على الجميع "مني وجرّ"، لأننا في وضع صعب. على الناس ان يعرفوا ان الوقت الآن ليس للترفيه والازدهار، ولكن نأمل ان نغيّر قريبا مسار الطائرة.

سئل: أبدت الدولة السورية رغبة بالتعاون مع لبنان في مجال امداده بالطاقة الكهربائية، ما هو موقفكم؟

أجاب: نحن نتعامل مع أي كان، باستثناء إسرائيل طبعاً. هذه الحكومة هي لمصلحة لبنان. اتعامل مع اي طرف يمد يد الخير للبنان من اجل لبنان والمصلحة اللبنانية.

الرئيس عون

ثم كان للرئيس عون دردشة مع الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، حيث اطلع على احوالهم وأجاب على اسئلتهم، فاعتبر ان الحكومة "احسن ما يمكن التوصل اليه، وانها قادرة على العمل، انما همومنا تكمن في أولوية حل مشاكل الناس الحالية، وعلينا مسؤوليات كبيرة وعلينا العمل لنتطور وللخروج من الازمة الحالية التي وضعتنا في المهوار".

وردأ عما يقال عن حصوله على الثلث المعطل في الحكومة، نفى الرئيس عون ذلك وقال: "نحن لا نفكر في هذا الامر، كانت حرباً سياسية علينا، واخذنا ما يجب اخذه، اما المهم فيكمن في التوافق في العمل الذي سيكون السبب الأول للنجاح".

وعن امكان منح تكتل "لبنان القوي" الثقة للحكومة، أوضح الرئيس عون ان الثقة تمنح لبرنامج الحكومة.

وأوضح الرئيس عون ان الأمور الدستورية ساهمت في تأخير التشكيل بعض الشيء، ولكننا حافظنا على الدستور وعلى التقليد المتّبع في التأليف، الى ان وصلنا الى التشكيل. اما المشاكل الأساسية فسنبدأ في معالجتها واهمها هموم الناس لناحية البنزين والمازوت والخبز... وكل ما اورثتنا إياها المصائب التي ضربت لبنان. وعلينا الا ننسى ان نتائج الحكم السيء على مدى 30 سنة كانت متراكمة، واضيفت اليها المصائب الكبرى التي حلّت بهذا البلد، إضافة الى الإضرابات ووباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت....

ولفت الرئيس عون الى ان الحصار الذي عانى منه لبنان كان بمثابة حرب، حيث فرض حصار مالي بسبب حزب الله، وما تسببت به الحرب السورية من مشاكل على لبنان أبعدته عن محيطه والمنطقة الحيوية بالنسبة اليه في اتجاه الدول العربية.

وعن العلاقة مع سوريا، اعتبر الرئيس عون ان سير الاحداث الطبيعية يحتّم عودة العلاقات مع سوريا، وان لا احد يسير الى الخلف بل الى الامام، والسلم امامنا وليس خلفنا.

اما عن مسألة لبنان واستعماله عبارة "جهنم"، فأوضح الرئيس عون انه اسيء تفسير ما كان قاله في الماضي، اما عن جهل او عن قصد، لان الكلمة أتت في حينه ردأً على سؤال "اين سنصل؟" فكان جوابي: الى جهنم، وقد عشنا الوضع بالفعل. ولكننا سنخرج من هذه الهوة الكبيرة ونحل المشاكل.

وجدد رئيس الجمهورية ما كان وعد به لجهة أحداث فرق في السنة الأخيرة من ولايته، وقد سرنا في المهوار وسنخرج منه.

اما عن انخفاض سعر صرف الدولار، رأى الرئيس عون ان النقد نفذ لدى الصيارفة، وعليهم استقدام النقد اللبناني ليكملوا.