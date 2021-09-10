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الحكومة اللبنانية تبصر النور.. ميقاتي: نمثل كل لبنان وسنعمل من أجل تأمين الحد الادنى للناس

10
SEPTEMBER
2021
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "بعد 13 شهر من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب اوجه التحية له على المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات".

كلام ميقاتي جاء بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة في قصر بعبدا، ولفت الى أن معاشات اللبنانيين لا تشكل 10% مما كانت عليه قبل الأزمة، مشيرا الى "أننا فريق عمل سنعمل يداً واحدة لنمنع الإحباط ونضع حداً لليأس".

وأكد أن الحكومة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة وسأتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني، معربا عن أمله بوقف الانهيار الذي يشهده لبنان وسأتواصل مع جميع الدول العربية لأن لبنان بحاجة للانقاذ.

وأضاف: "اللي بدو يعطل يطلع برا" والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي، داعيا لوضع السياسة جانباً ولننهض بورشة عمل تعمل لنهضة لبنان ولا نريد حديثاً عن ثلث معطل.

وشدد على "أننا عازمون على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار المقبل".

ولفت الى "أنني تواصلت مع دولة الرئيس وأبلغني أن كتلة "لبنان القوي" ستمنح الحكومة الثقة"، مؤكداً أننا سنعمل من أجل تأمين الحد الادنى للناس وأؤكد أنني أتمتع بالثلثين للقيام بالعمل الضروري لانقاذ البلد".

 

 

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