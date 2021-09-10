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بالاسماء - هؤلاء هم وزراء الحكومة الجديدة

10
SEPTEMBER
2021
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اليكم بالاسماء والحقائب وزراء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجديدة:

- رئيس مجلس الوزراء: نجيب ميقاتي (سني)
- نائب رئيس مجلس الوزراء: سعادة الشامي (ارثودوكسي)
- وزير المالية: يوسف خليل  (شيعي) 
- وزير الدفاع الوطني: موريس سليم  (ارثودوكسي)
- وزير الخارجية والمغتربين: عبد الله بو حبيب (ماروني)
- وزير الاتصالات: وليد قرم  (ماروني)
- وزير الداخلية والبلديات: بسّام المولى  (سني)
- وزير التربية والتعليم العالي: عباس حلبي  (درزي)
- وزير البيئة: ناصر ياسين  (سني) 
- وزير الزراعة: عباس الحاج حسن  (شيعي)
- وزير الصحة العامة: فراس الأبيض (سني)
- وزير الصناعة: جورج دباكيان ( ارمني)
- وزير الاقتصاد والتجارة: أمين سلام (سني)
- وزير الطاقة والمياه: وليد فياض (ارثودوكسي)
- وزير العدل: هنري خوري (ماروني)
- وزير العمل: مصطفى بيرم (شيعي)
- وزير الاشغال العامة والنقل: علي حمية (شيعي)
- وزير الثقافة: محمّد مرتضى (شيعي)
- وزير التنمية الادارية: نجلا الرياشي (اقليات)
- وزير الاعلام: جورج قرداحي (ماروني)
- وزير المهجرين: عصام شرف الدين   (درزي)
- وزير الشؤون الاجتماعية و ملف النازحين: هيكتور حجار (كاثوليكي)
- وزير السياحة: وليد نصار (ماروني)
- وزير الشباب ورياضة: جورج كلاس (كاثوليكي)

بالاسماء - هؤلاء هم وزراء الحكومة الجديدة
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