بالاسماء - هؤلاء هم وزراء الحكومة الجديدة

اليكم بالاسماء والحقائب وزراء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجديدة:
- رئيس مجلس الوزراء: نجيب ميقاتي (سني)
- نائب رئيس مجلس الوزراء: سعادة الشامي (ارثودوكسي)
- وزير المالية: يوسف خليل (شيعي)
- وزير الدفاع الوطني: موريس سليم (ارثودوكسي)
- وزير الخارجية والمغتربين: عبد الله بو حبيب (ماروني)
- وزير الاتصالات: وليد قرم (ماروني)
- وزير الداخلية والبلديات: بسّام المولى (سني)
- وزير التربية والتعليم العالي: عباس حلبي (درزي)
- وزير البيئة: ناصر ياسين (سني)
- وزير الزراعة: عباس الحاج حسن (شيعي)
- وزير الصحة العامة: فراس الأبيض (سني)
- وزير الصناعة: جورج دباكيان ( ارمني)
- وزير الاقتصاد والتجارة: أمين سلام (سني)
- وزير الطاقة والمياه: وليد فياض (ارثودوكسي)
- وزير العدل: هنري خوري (ماروني)
- وزير العمل: مصطفى بيرم (شيعي)
- وزير الاشغال العامة والنقل: علي حمية (شيعي)
- وزير الثقافة: محمّد مرتضى (شيعي)
- وزير التنمية الادارية: نجلا الرياشي (اقليات)
- وزير الاعلام: جورج قرداحي (ماروني)
- وزير المهجرين: عصام شرف الدين (درزي)
- وزير الشؤون الاجتماعية و ملف النازحين: هيكتور حجار (كاثوليكي)
- وزير السياحة: وليد نصار (ماروني)
- وزير الشباب ورياضة: جورج كلاس (كاثوليكي)