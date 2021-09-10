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إلغاء الحجر الفندقي للركاب القادمين إلى لبنان

10
SEPTEMBER
2021
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أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط "MEA" بياناً، جاء فيه: " عطفا على التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 2021/9/9، حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداء من 2021/9/10، يهم شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية، أن تعلن عن الإجراءات التالية:

- إلغاء الحجر الفندقي للركاب القادمين من الدول التي كانت تخضع لالزامية حيازة حجر فندقي للدخول الى لبنان وذاك إبتداء من 2021/9/10

- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى، من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص مع الزامية وجود QR code ضمنه، عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات الشركة القادمة إلى لبنان، و تستثنى فحوصات ال PCR الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية اليابان وجميع الدول الأوروبية من وجود QR code .
- على جميع الركاب القادمين إلى لبنان أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل

الاستثناءات:

- يُعفى الركاب الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح 19-Cavid أو جرعة كاملة من لقاح 19-Covid (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط)، فترة لا تقل عن أسبوعين أو أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة 90 يوما تسبق تاریخ سفرهم الى لبنان بعد إبراز وثيقة رسمية تثبت ذلك، من إجراء فحص PCR في الدول القادمين منها، ويخضعون لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

- يُعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، من إجراء فحص PCR في الدول القادمين منها، ويخضعون لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

 

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