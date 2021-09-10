اليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

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يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم وفي الايام التي تلي، مع انخفاض الحرارة واحتمال امطار محلية خفيفة بنسبة تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪.

في التفاصيل:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة ومحلية قبل الظهر بنسبة ٢٠٪

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

السبت: طقس متقلب مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٢٩ درجة، من ١٤ الى ٣٢ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال مطر خفيفة محلي قبل الظهر بنسبة ٣٠٪ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.

الاحد : طقس متقلب مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة ، من ١٢ الى ٣١ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال مطر خفيفة محلي خلال النهار بنسبة ٥٠٪؜ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.