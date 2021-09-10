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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 أيلول 2021

10
SEPTEMBER
2021
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البناء

كواليس

تقول مصادر روسية وفرنسية انّ منتصف الشهر الحالي قد يكون موعداً مرجحاً لعودة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا تحت عنوان العودة إلى الاتفاق الأصلي دون طلبات إضافية بتراجع أميركي كامل عن العقوبات وعودة إيرانية كاملة الى الالتزامات…

خفايا

توقعت مصادر دبلوماسية أن يكتفي الأميركيون و»الإسرائيليون» بما تعلنه موسكو من اهتمامها بضمان أمن «إسرائيل» بدلاً من الإصرار على الانسحاب الإيراني من سورية كمقابل للانسحاب الأميركي ووقف الغارات «الإسرائيلية»، بحيث تتولى موسكو المراجعة في المعلومات «الإسرائيلية» تجاه المخاطر الأمنية…

اللواء

همس

تحرص الجهات اللبنانية الرسمية، بما في ذلك شركات النفط ووزارة الطاقة، لدى الاستفسار من جهات أجنبية، على التنصل تماماً من البواخر الإيرانية..

غمز

ينقل عن وسيط معروف، استياءه من إدارة ملف التشكيل من قبل أكثر من جهة، لا سيما الجهات المقررة..

لغز

لم يعرف لتاريخه من هم فرسان «السوق السوداء». وما الإجراءات القضائية أو الإدارية الرامية للردع، وجعلهم عبرة لمن اعتبر!

الجمهورية

أوضح مسؤول مالي أن الكلفة التشغيلية للدولة سنويا تبلغ نحو مليار دولار فريش ليس متوافراً منها إلاّ ِالقليل بفعل تقنين العملة الصعبة

قال مرجع سياسي تعليقا على الوسطاء في تشكيل الحكومة: كترة الطباخين بتشوشط الطبخة.

يطمح بعض نقباء المهن الحرة في جبل لبنان والشمال للترشح إلى النيابة، سواء على لوائح تيارات سياسية أو مجتمع مدني،لاستحالة خوضهم الانتخابات النقابية من جديد.

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