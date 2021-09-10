عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 أيلول 2021

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الأخبار

الحكومة اليوم... إلا إذا...

وقائع من اجتماع عمّان: الغاز إلى لبنان خلال شهرين

تلويح غربي بقرار ضدّ إيران: المحادثات النووية في مهبّ السقوط

البناء

حركة دبلوماسية متسارعة للعودة إلى فيينا… وروسيا تقود العودة للاتفاق من دون شروط

الجيش السوري يتمّ انتشاره في درعا… وموسكو تدعو واشنطن للانسحاب

التشكيلة الحكومية نضجت داخلياً… وتنتظر الساعة الصفر الخارجية للإعلان

اللواء

الحكومة قيد الولادة العسيرة.. والحرارة عادت إلى الخطوط الرئاسية

إطلاق «بطاقة دعم» لإغاثة نصف مليون أسرة.. وتلاعب خطير بالمحروقات قبل الثلاثاء

الجمهورية

ضخ إيجابيات.. والعلة في النيات

التأليف في المدار الإيجابي... وحديث عن فكفــكة عقد الحقائب العالقة