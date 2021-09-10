بالأسماء - "اللواء" تنشر المسودة الحكومية

نشرا "اللواء" مسودة للحكومة قالت أنها رست على الأسماء التالية:
المسلمون السنّة:
1 - الرئيس ميقاتي رئيساً للحكومة.
2 - بسّام المولى للداخلية.
3 - أمين سلام للاقتصاد.
4 - فراس الأبيض (الصحة).
5 - ناصر ياسين (بيئة).
الشيعة:
1 - يوسف خليل (مالية).
2 - محمّد مرتضى (ثقافة).
3 - علي حمية (اشغال).
4 - عباس الحاج حسن (زراعة).
5 - مصطفى بيرم (العمل).
الدروز:
1 - عباس حلبي (التربية).
2 - عصام شرف الدين (للمهجرين).
المسيحيون 12 وزيراً:
موارنة:
1 - عبد الله بو حبيب (للخارجية) ويعود صباح اليوم إلى بيروت.
2 - هنري خوري (للعدل).
3 - جورج قرداحي (اعلام).
4 - وليد قرم (للاتصالات).
5 - رفول البستاني (للشؤون الاجتماعية).
ارثوذكس:
1 - سعادة الشامي (نائب رئيس حكومة.
2 - العميد المتقاعد موريس سلم (للدفاع).
3 - وليد فياض (للطاقة).
كاثوليك:
1 - جورج كلاس (للسياحة).
2 - نجلا الرياشي (تنمية ادارية).
ووزير عن الأرمن، وآخر عن الأقليات.