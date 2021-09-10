بالأسماء - "اللواء" تنشر المسودة الحكومية

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نشرا "اللواء" مسودة للحكومة قالت أنها رست على الأسماء التالية:

المسلمون السنّة:

1 - الرئيس ميقاتي رئيساً للحكومة.

2 - بسّام المولى للداخلية.

3 - أمين سلام للاقتصاد.

4 - فراس الأبيض (الصحة).

5 - ناصر ياسين (بيئة).

الشيعة:

1 - يوسف خليل (مالية).

2 - محمّد مرتضى (ثقافة).

3 - علي حمية (اشغال).

4 - عباس الحاج حسن (زراعة).

5 - مصطفى بيرم (العمل).

الدروز:

1 - عباس حلبي (التربية).

2 - عصام شرف الدين (للمهجرين).

المسيحيون 12 وزيراً:

موارنة:

1 - عبد الله بو حبيب (للخارجية) ويعود صباح اليوم إلى بيروت.

2 - هنري خوري (للعدل).

3 - جورج قرداحي (اعلام).

4 - وليد قرم (للاتصالات).

5 - رفول البستاني (للشؤون الاجتماعية).

ارثوذكس:

1 - سعادة الشامي (نائب رئيس حكومة.

2 - العميد المتقاعد موريس سلم (للدفاع).

3 - وليد فياض (للطاقة).

كاثوليك:

1 - جورج كلاس (للسياحة).

2 - نجلا الرياشي (تنمية ادارية).

ووزير عن الأرمن، وآخر عن الأقليات.