صرخة المودعين تشكر جهود كنعان: الأجدى بمصرف لبنان تقديم خطة وشرح للمرحلة المقبلة

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صدر عن "صرخة المودعين" البيان التالي:

على عكس ما اوردته الوسائل الاعلاميه قبيل الجلسه اليوم ان موضوع البحث هو رفع سعر صرف دولار المودعين، تبين لاحقا أن موضوع البحث هو في صميم حقوق المودعين بالعمله الاجنبيه واللبنانيه.

دار الاجتماع ما بين لجنه المال والموازنه برئاسه إبراهيم كنعان الذي تُشكَر جهوده و الذي أخذ على عاتقه حضور الممثلين عن جمعيتي المودعين بموافقه أعضاء لجنه المال والموازنه.،وحضور وزير المال في حكومه تصريف الأعمال غازي وزني و وأعضاء اللجنة، كما حضر مدير عام وزاره المال بالانابه جورج معراوي نائب حاكم مصرف لبنان، العضو المؤسس في جمعيه صرخه المودعين فراس طنوس والعضو المؤسس في جمعيه المودعين وصرخه المودعين علاء خورشيد وبغياب تام لجمعيه المصارف برئيسها ومن يمثلها وهي المسؤول المباشر والرئيسي عن ودائع المودعين والتي بغياب حضور رئيسها سليم صفير وممثلين عنها شكل علامات استفهام كبيره لدى رئيس لجنه المال والموازنه ومؤسسي جمعتي المودعين.

وكان من الأجدى من ممثل مصرف لبنان القيام بتسليم خطة وشرح تفصيلي لمرحلة قادمة تخص المودعين وكل التعاميم الغير دستوريه الصادره عن مصرف لبنان والتي هي في محل تساؤل وتقييم لجهه اي تضخم نتج عن التعاميم الصادره عن مصرف لبنان

من لجنه المال والموازنه. وقد اعطت لجنه المال والموازنه يومين او ثلاثه لإنجاز هذه المهام من قبل مصرف لبنان.