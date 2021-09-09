لماذا تم ختم محطة "كورال" في الجية؟

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أكد ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، في تصريح ل “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “قرار المدعي العام المالي الدكتور علي ابراهيم، ختم محطته لبيع المحروقات في الجية بالشمع الأحمر، هو لحمايته وحماية عائلته والمواطنين ورفع المخاطر عنهم، نتيجة التجاوزات الحاصلة من المواطنين في المحطة، بسبب محاولة البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة”، موضحا ان “اقفال المحطة بالشمع الأحمر تم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وليس بتهمة تبييض الأموال”.

واشار الى ان “التهمة هي تعبئة الغالونات والفوضى العارمة داخل المحطة وخطوط السير المعاكسة على الطريق من قبل المواطنين”.