بري استقبل غراتسيانو وفرونتسكا والسفير بخاري

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس البعثة العسكرية في الاتحاد الاوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو على رأس وفد عسكري، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما عرض الرئيس بري آخر المستجدات، خلال لقائه المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يونا فرونتسكا التي غادرت من دون الادلاء بتصريح.

وبعد الظهر، استقبل الرئيس نبيه بري سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، الذي قدم للرئيس بري التعازي، برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان.

وكان رئيس المجلس النيابي قد التقى ايضا الوزير السابق كريم بقرادوني.