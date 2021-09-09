تعميم صورة القاصرالمفقود محمد نور أحمد خورشيد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصرالمفقود:

- محمد نور أحمد خورشيد (من مواليد عام 2009، سوري الجنسية)الذي غادر منزل أحد الأشخاص في طرابلس منذ قرابة الأسبوع إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الأرقام التالية: 441527-06 / 423039-06 / 443819-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".