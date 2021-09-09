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مخزومي عرض مع محافظ بيروت أزمة الكهرباء في وسط بيروت وقدم مولداً للإنارة

9
SEPTEMBER
2021
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زار النائب فؤاد مخزومي مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود للتباحث في "كيفية حل أزمة الكهرباء في وسط بيروت والتأكيد على التواصل مع شركة "سوليدير" لتأمين المازوت وحل هذه الأزمة". وأبدى النائب مخزومي استعداده "للتعاون المطلق في هذا الإطار وذلك عبر تقديم مولد كهربائي لإنارة وسط بيروت والتخفيف من حدة هذه الأزمة".

 

عبود
أما المحافظ عبود فاعتبر أن "الأزمة كبيرة جدا وبدأت تؤثر على حياة الناس وعلى الصحة والسلامة العامة وعلى القطاع التجاري والمؤسسات". وقال: "بسبب انقطاع التيار الكهربائي بدأت المؤسسات تهدد بالاقفال وهذا يؤدي الى مزيد من البطالة وهجرة اليد العاملة وافقار الناس وتحويل وسط بيروت إلى منطقة مهجورة وهذا لن نسمح به ولقد بحثت البارحة هذا الوضع مع ممثلين عن شركة سوليدير. أكرر، أنا مع هذه الشركة في كل ما يساعدها بأن تقوم بواجباتها وبأن تؤمن المتطلبات الاساسية للتجار ولكن في اللحظة التي تعجز فيها فلن اسمح بمغادرة التجار وبإغلاق مؤسساتهم، فهذا خط احمر".
وأكد انه "منفتح على الحوار مع سوليدير ومع التجار ومع الناس لإيجاد حلول تناسب الجميع".

 

شبقلو
وقال كريم شبقلو من تجار وسط بيروت: "نحن نتفهم الامور التجارية ولكن، لدينا موظفون ويجب ان تستمر ابوابنا مفتوحة لإعالتهم. كما ذكر المحافظ، سنعطي سوليدير مهلة للتعاون معها لإضاءة الأسواق وإعادة الحياة اليها، وفي حال لم يتم التجاوب من قبل الشركة فسنلجأ الى المبادرة الفردية من خلال الاستحصال على رخص معينة من المحافظة لإعادة فتح الأسواق".

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