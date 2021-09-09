عودة الأمطار إلى لبنان؟!

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يؤثر طقس اعتيادي لمثل هذه الفترة من العام على لبنان والحرارة تبقى مستقرة نسبياً ساحلا وترتفع جبلا ومن المتوقع ان يتحول الطقس متقلبا بين يوم غد والاحد مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة بنسبة ٢٠- ٤٠٪؜.



تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣١ درجة بقاعا بين ١٣ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و٢٧ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: طقس صيفي متقلب مع درجات حرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٠ درجة، من ١٢ الى ٣٢ درجة بقاعا ومن ١٦ الى ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ او مطر خفيفة محلي بنسبة ٢٥٪ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.

السبت: طقس متقلب مع درجات حرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٠ درجة، من ١٢ الى ٣٢ درجة بقاعا ومن ١٦ الى ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ او مطر خفيفة محلي بنسبة ٢٥٪ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.



الاحد: طقس متقلب مع درجات حرارة تتراوح ساحلا بين ٢٢ و٢٩ درجة، من ١٢ الى ٣١ درجة بقاعا ومن ١٦ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ او مطر خفيفة محلي بنسبة ٤٥٪ فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.