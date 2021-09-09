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مداهمة غرفة فندق في العقيبة.. هذا ما حصل في الداخل!

9
SEPTEMBER
2021
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:


توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام مجهولين بتجارة وترويج وتوزيع المخدّرات على المروجين في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية موزعَي مخدّرات، ومكانَي إقامتيهما في البوار والعقيبة، وهما:

 

و. ب. م. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدرات.
م. ع. أ. (من مواليد عام ۱۹۷۵، لبناني)


بتاريخَي 1 و 2-9-2021، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الأول بالقرب من مكان اقامته في محلّة البوار، على متن سيارة نوع Bmw X3، تم ضبطها وعُثر بحوزته على حوالى /5/غ. من الكوكايين و /1.2/ من "الكوكايين کريستال". وبتفتيش منزله تم ضبط علبة بلاستيكية بداخلها مادّة الماريجوانا زِنتها حوالى /10/غ. وأدوات تُستخدم في تعاطي المخدّرات.

كذلك، داهمت دورية ثانية غرفة داخل أحد الفنادق في العقيبة، حيث تُخزّن كميات من المخدرات، وتمكّنت من توقيف الثاني، وضبطت دراجته الآليّة. وبتفتيش غرفته في الفندق، جرى ضبط ما يلي:

/173.5/ غ. من مادّة الكوكايين.
/125.8/ غ. كوكايين نت.
/63.8/ غ. باز كوكايين.
/85.2/ غ. ماريجوانا.
/76.2/ حشيشة كيف.
كمية من الحبوب المخدّرة من أنواع مختلفة.
إضافةً إلى ضبط مفكرة عليها حسابات مالية، وميازين حسّاسة وكميات من العلب البلاستيكية الفارغة وكبسولات وأظرفة وأكياس نايلون وقصاصات ورقية، تستخدم جميعها في عملية توضيب المخدرات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات وتخزينها وتوضيبها داخل غرفة فندق، كما اعترفا بتقسيمها وتوزيعها على المروجين، وانهما يعملان لصالح أحد التجار.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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