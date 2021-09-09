صهاريج النفط الإيراني تستعد لدخول لبنان.. ولكن

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توقعت أوساط مطلعة على ملف تفعيل خط الغاز العربي باتجاه لبنان عبر سوريا لـ”البناء” أن يبدأ إمداد لبنان بالغاز المصري خلال شهر إذا ما سارت الأمور وفق الاتفاق لجهة تذليل العقد اللوجستية والمالية والتقنية، إلا أن مصادر أخرى لفتت لـ”البناء” إلى أن “تفعيل الخط عملياً يحتاج إلى فترة 4 إلى ستة أشهر ولا يمكن للبنان أن ينتظر في ظل تفاقم أزمة المحروقات واقتراب استحقاق رفع الدعم، لذلك سيملأ النفط الإيراني جزءاً أساسياً من حاجة السوق اللبنانية إضافة إلى النفط العراقي”.



وعلمت “البناء” في هذا الصدد أن “بواخر النفط الإيراني وصلت إلى بانياس في سوريا وتستعد لدخول لبنان عبر صهاريج في البر، لكن ما يؤخر انطلاقها هو دراسة بعض التعقيدات اللوجستية المتعلقة بكيفية التوزيع في لبنان”.